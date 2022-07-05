Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Bitlis'te valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Kontrollerde, pet şişelerin içine gizlenmiş 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bitlis Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:25
- 17:22
- 17:21
- 17:12
- 16:55
Sıradaki Haber
Bitlis'te terfi eden polislere rütbeleri takıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz