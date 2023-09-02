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Güncel
AA 02.09.2023 09:42

Zonguldak'ta deprem şehidinin adı parka verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Sergen Mudanya'nın adı, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki parka verildi.

Zonguldak'ta deprem şehidinin adı parka verildi

Alaplı Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısında, sahil parktaki çocuk parkına Sergen Mudanya'nın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ülkeyi yasa boğduğunu ifade etti.

Depremlerde birçok vatandaşın kaybedildiğini anımsatan Tekin, "Bu kayıplarımız arasında ilçemizde yaşayan her kesimin çok sevdiği, çok değerli genç kardeşimiz Sergen Mudanya hayatını kaybetti. Hepimizi çok üzdü. Çocukluğundan bu yana tanıdığımız sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Alaplı Belediyesi olarak deprem şehidimiz Sergen Mudanya'nın adını yaşatmak için ailesi ile birlikte yaşadığı Taşbaşı Mahallesi'nin hemen arkasındaki sahil parktaki büyük çocuk parkına onun adını vermeye düşündük" dedi.

 "Onu hiçbir zaman unutmayacağız"

Tekin, ailesinin de görüşünü alarak Meclis toplantısında oy birliği ile karara bağladıklarını belirterek, "Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Genç kardeşimiz başta olmak üzere tüm deprem şehitlerimizi, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbi'm, milletimize ve insanlığa bir daha böyle acılar, doğal afetler yaşatmasın" diye konuştu.

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