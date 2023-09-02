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Güncel
İHA 02.09.2023 09:34

Sivas’ın 70 günlük suyu kaldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’nda 70 günlük suyun kaldığını söyledi.

Sivas’ın 70 günlük suyu kaldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla istişare toplantısı bir araya geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyunun bir kısmını karşılayan 4 Eylül Barajı’nda 70 günlük suyun kaldığını söyledi. 4 Eylül Barajı'nın geçtiğimiz yıl doluluk oranının sıfıra indiğine değinen Başkan Bilgin, barajdaki doluluk oranın yüzde 12 olduğunu ifade ederek, Eylül ayından sondan Pusat-Özen barajından su takviyesinin yapılacağını belirtti.

“Projenin devamı inşallah bu yıl içerisinde bitecek”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin su sorununu bitirecek projenin bu yıl biteceğinden bahsederek, “Şuan Tavra deresinden ve barajdan su kullanıyoruz ama projenin devamı inşallah bu yıl içerisinde bitecek. Bu hat 50 kilometre olarak Pusat-Özen barajını 4 Eylül Barajına bağlayarak bitmiş olacak. Zaten bu daha öncesinde planlanmış bir proje. Pusat-Özen barajı yapılırken yıllık 10 milyon metre küp suyun Sivas’a içme suyu olarak planlanmış. Ama önemli olan proje Beydilli Barajı olarak gündemde olan bir baraj var. Şuanda bu barajın yapılması kısa vadede çok mümkün görünmüyor ama orayı farklı bir proje ile Beydilli barajının alanındaki suyunu çekmiş olduğumuz hatta bağlayarak orta vadede bu sorunu çözeceğiz. Bu proje devam ediyor” dedi.

“Önümüzde 60-70 günlük bir su var”

Bilgin, kenttin 60-70 günlük suyunun kaldığından bahsederek, “4 Eylül barajında fazla su yok, önümüzde 60-70 günlük bir su var. Çok yağmur yağdığı için barajın dolduğuna dair bir algı var. Maalesef 4 Eylül Barajı çok yağan yağmurların neticesinde yüzde 12 doluluk oranına ulaştı, geçen yıl sıfırdı. Eylül ayından sonra tekrar Pusat-Özen barajından su vermeye başlayacağız. 4 Eylül barajında ölü alana inmeden bağlantıyı yapacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de inşallah yeni bağlanacak hat ile 4 Eylül Barajını gereken seviyeye kadar besleyeceğiz hem de Beydilli barajından gelecek hatla birlikte o bağlantıyı yaparsak uzun vadede sorun yaşamayız” diye konuştu.

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