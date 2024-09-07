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Güncel
AA 07.09.2024 14:21

Zonguldak'ta deniz av sezonu palamut bereketiyle başladı

Zonguldak'ta denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda ağlara takılan palamut, hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Zonguldak'ta deniz av sezonu palamut bereketiyle başladı

Av yasağının sona ermesinin ardından tekneleriyle Karadeniz'e açılan Zonguldak'taki limanlara 4 günde 100 ton palamutla dönen Karadenizli balıkçılar, ilerleyen günlerde yaşanan bolluk nedeniyle fiyatların daha da düşeceğini belirtiyor.

Tezgahlarda mezgitin kilogramı 250, istavritin kilogramı ise 200 liradan satışa sunuluyor.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, yeni balık sezonuna umutlu bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Bu yıl vatandaşların tezgahlarda çok ucuza balık bulup yiyeceklerini anlatan Aksu, "Bu yıl palamut çok olacak. Zonguldak'ta balıkçı barınaklarından karaya çıkış noktalarından toplamda 100 ton palamut balığı çıkış yaptı. Bu da tezgahlara yansıdı. Tezgahlarda 3 tanesi 100 lira, tanesi 50 lira, tanesi 75 lira gibi fiyatlara satılıyor. Bu fiyatların daha da düşeceğini öngörüyoruz. Balık bollaşacak. Daha bölgemize o bol olan balık intikal etmedi. Balığın daha da bollaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Aksu, istavrit ve mezgit gibi balıkların şu anda pek yakalanmadığını, ağırlıklı olarak palamuda çalışıldığını sözlerine ekledi.

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Zonguldak Balıkçılık
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