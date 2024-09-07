Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.09.2024 13:42

Konya'da iki polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye gönderildi.

Konya'da iki polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Olayın ardından Necati S'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati S, Özkan C. ve Mustafa S, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa S'nin, emniyette, olaydan yarım saat önce kargo aracını çaldıklarını, takip edildikleri sırada, gördüğü polislere ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 Eylül'de takip edilen çalıntı otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu, 2 polis yaralanmıştı.

ETİKETLER
Konya Polis
Sıradaki Haber
Kırşehir 3. Kitap Fuarı açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
İran'da 12 Afgan, çocuk kaçırma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı
15:26
Bakan Uraloğlu: Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırıyoruz
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?
14:38
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon
14:04
İstanbul'a yaklaşık 900 bin kişiye kanser taraması yapıldı
14:35
Milli sporcu Sibel Çam'dan bronz madalya
Yamaç paraşütü tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor
Yamaç paraşütü tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder
Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ