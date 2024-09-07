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Güncel
AA 07.09.2024 13:37

Kırşehir 3. Kitap Fuarı açıldı

Kırşehir 3. Kitap Fuarı Cacabey Meydanı'nda açıldı.

Kırşehir 3. Kitap Fuarı açıldı

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan fuarın açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Nihat Dağıstan, kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir’de okurların yayınevleri aracılığıyla kitap ve yazarlarla buluşmasını sağladıklarını söyledi.

Özellikle gençlerin, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemli olduğunu vurgulayan Dağıstan, kitapseverleri fuara davet etti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve kitapseverler stantları ziyaret etti.

Fuar, 15 Eylül’e kadar açık kalacak.

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