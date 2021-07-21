Zonguldak'ta Ortacı köyü Taşmanlı Mahallesi'ndeki çiftlikte, İbrahim ve oğlu Zeki Yener'in bakım çalışmasından bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftlik sahibinin oğlu Zeki Yener, alevlerin sıçradığı otomobili kurtarmak isterken yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı Zeki Yener, 112 Acil Servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, bazı hindi yavrularını kurtararak dışarı çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Yangında, 12 bin hindi yavrusu telef oldu, çiftlik ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çiftlik sahibi İbrahim Yener'in söndürme çalışmalarını izlediği sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yangında, büyük çapta zarar meydana geldi.