Zonguldak'ta 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Cuma günü sona erecek. İl genelinde 95 bin 162 öğrenci karne sevinci yaşayacak.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. İl genelinde resmi ve özel toplamda 436 okulda Okulöncesinde 8 bin 068 öğrenci, İlkokulda 26 bin 849 öğrenci, Ortaokulda 28 bin 450 öğrenci, Lisede 31 bin 765 öğrenci olmak üzere İl Geneli Toplam 95 bin 162 öğrenci yarın itibariyle karne alarak tatile girecek