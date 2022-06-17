Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerinden demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayında kullanılan aracı tespit eden ekipler, bundan yola çıkarak şüpheliler Y.E.G, H.M, U.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.