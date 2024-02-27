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Güncel
İHA 27.02.2024 09:48

Zonguldak’ta 58 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta aranan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda, 0-5 yıl arası aranan 17 kişi, 5-10 yıl arası aranan 3 kişi ve 10 yıl üzeri aranan 3 kişi olmak üzere toplamda 58 kişi yakalandı.

Zonguldak’ta 58 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelede 12 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 1 kişi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 56 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ve 14 gram kenevir tohumuna el konuldu.

Maden ocaklarının denetlenmesi konusunda da etkin bir çalışma yürütüldü. Bu çerçevede 11 maden ocağı denetlenirken, 7 maden ocağı imha edildi. Trafik denetimleri de hız kesmeden devam etti.

Toplamda 612 trafik denetimi yapılarak, 15 bin 761 araç kontrol edildi ve bu kontroller sırasında 10 bin 266 kişiye ulaşıldı.

Okul çevrelerindeki güvenlik de ihmal edilmedi. Yapılan denetimler sonucunda, 231 okul çevresinde incelemelerde bulunuldu, 5 bin 170 kişi sorgulandı, 76 metruk bina tespit edildi ve halka açık yer sayısı olarak 479 alan incelendi.

Okul servisleri de göz ardı edilmedi ve 243 servis denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca, ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi.

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