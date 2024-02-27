Apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 21.30 sıralarında meydana geldi.



Ülkü S. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü. Ülkü S.'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ülkü S.'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ülkü S.'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.