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Güncel
AA 27.02.2024 09:46

Ardahan'ın ata buğdayı kavılca coğrafi işaret aldı

Ardahan'ın ata buğdayı kavılca, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldı. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "Kavılca buğdayı Ardahan, hatta ülkemiz için önemli bir değerdir. Bu gelinen aşama, 4 yıllık bir emeğin sonucudur. Bugün de bunu tescil ettik" dedi.

Ardahan'ın ata buğdayı kavılca coğrafi işaret aldı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO), yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan, "Anadolu buğdayının anası" olarak da bilinen 13 bin yıllık kavılca buğdayı için yaptığı tescil başvurusu sonuçlandı.

Ata buğdayı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Ardahan Kavılca Buğdayı" adıyla tescil edildi.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, makamında gazetecilere, kentin kendi özgü değerlerinden birini daha tescillemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"4 yıllık bir emeğin sonucu"

Kavılca buğdayının Ardahan için önemli olduğunu ifade eden Demirci, "Kavılca buğdayı Ardahan, hatta ülkemiz için önemli bir değerdir. Bu gelinen aşama, 4 yıllık bir emeğin sonucudur. Bugün de bunu tescil ettik. İlimiz ve ülkemizin kazanacağı bu çalışmada, desteğini esirgemeyen kurum ve kişilere teşekkür ediyorum" dedi.

Buğday 13 bin yıllık geçmişe sahip

Demirci, kavılca için daha önce Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan genetik test ile buğdayın 13 bin yıllık geçmişe sahip olduğunun belirlendiğini hatırlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Bakanlık olarak üretime destek olduklarını belirterek, "Kaybolmaya yüz tutmuş buğdayın elinden tuttuk, üretim alanlarını yeniden şenlenmesi için birtakım çalışmalar yürüttük. Gelinen noktada bin ton üretimle eski günlere dönüşü sağlamış olduk. Ardahan markası ile kendine pazarda yer bulması için de çalışmalarımız sürüyor. İlimize ciddi bir katma değer kazandıracaktır" diye konuştu.

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