Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.07.2023 16:10

Zonguldak'ta 136 köyde şap karantinası başlatıldı

Zonguldak'ta 7 hayvancılık işletmesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 136 köy karantina altına alındı.

Zonguldak'ta 136 köyde şap karantinası başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, merkez ilçenin yanı sıra Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey'de 7 hayvancılık işletmesinde şap hastalığı tespit edildi.

Bölgede görülenin şap hastalığının Afrika'dan gelen "SAT-2 serotipi" olduğunu belirleyen ekiplerce, hastalıkla mücadele kapsamında aşılama ve karantina tedbirleri uygulandı.

Hastalığın görüldüğü işletmelerin 10 kilometre çevresinde bulunan köyler karantinaya alındı, hayvan giriş çıkışı geçici olarak durduruldu.

Karadeniz Ereğli'deki tüm köyler ile Devrek, Gökçebey ve merkez ilçede olmak üzere 136 köyün karantina altına alındığı öğrenildi.

Hayvan sahiplerini uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiren veteriner hekimler, yeni doğan buzağılarda da küpeleme çalışması gerçekleştirdi.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Bilecik'te lavanta bahçesinde hasat yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
16:55
Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19: Özkan Uğur
16:59
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
16:03
Sakarya'da çiftliği su bastı, 20 bin civciv telef oldu
17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
15:54
Düzce'de kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Gölyazı
Yakın Rotalar: Gölyazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ