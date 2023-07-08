Afyonkarahisar'da ot yüklü kamyonet ile bir evin bahçesindeki otlar yandı

Şıhlar Mahallesi Cengiz Sokak'ta İ.S'ye ait park halindeki kamyonetin kasasındaki ot balyalarında başlayan yangın kısa sürede yakındaki A.A'ya ait evin bahçesinde bulunan ot balyalarına sıçradı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Olayda, kamyonet kullanılamaz hale gelirken kasasındaki 490 ot balyası ile evin bahçesindeki 170 ot balyası yandı.
Kundaklamadan şüphelenen polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.