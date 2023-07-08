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Güncel
AA 08.07.2023 15:58

Karabük'te lavanta hasadına başlandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lavanta hasadına başlandı.

Karabük'te lavanta hasadına başlandı

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başararak han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ve "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçeye gelen turist sayısını artırmak için geliştirilen en önemli projelerden birisi lavanta tarlaları oldu.

Safranbolu'da üreticilerin son yıllarda ekonomik girdisinin yanı sıra turizme sunduğu katkıdan dolayı da tercih ettiği lavantalar, görüntüsü ve kokusuyla insanların ilgisini çekiyor.

Lavantaları görmek için 170 dönümlük ekim alanına gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekerek keyifli anlar geçiriyor.

Bostanbükü bölgesinde Fazıl Çelikkaya'ya ait 10 dönümlük tarlada çiçek açan lavantanın hasadına başlandı.

Çiçekler, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve vatandaşların katılımıyla toplandı.

Gürel, yaptığı açıklamada, lavantanın ilçe turizmine ve ekonomisine önemli bir katkı sağladığını kaydetti.

Tarlalara çok sayıda turistin geldiğini anlatan Gürel, ekimin arttırılması için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

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