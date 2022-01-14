Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerine başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.
Yolda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla çekildi, tırlar ise rampaları çıkmakta zorlandı.
Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Zonguldak Kar Yağışı
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