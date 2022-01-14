İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararınca Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir, Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Hadim, Beyşehir ve Bozkır ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 14 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Bozkır ve Seydişehir ilçelerinde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, İnlice Ortaokulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Gökyurt Ortaokulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar Ortaokulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Ortaoukulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Güneydere Ortaokulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Yeşiltekke Ortaokulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık Ortaokulu, Kayhüyük İlköğretim Okulu, Boruktolu İlköğretim Okulu, Boruktolu Ortaokulu, Çomaklı İlköğretim Okulu, Çomaklı Talip Kahraman Ortaokulu, Çarıklar İlköğretim Okulu ile Çarıklar Ortaokulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

Öte yandan merkez Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahalleleri ile buraya öğrenci taşınan yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.