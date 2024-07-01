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Güncel
İHA 01.07.2024 16:10

Zihinsel engelli Yunus'un hayalini polis gerçekleştirdi

Aksaray’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Yunus Yüksel’in polis olma hayalini Aksaray emniyeti gerçekleştirdi.

Zihinsel engelli Yunus'un hayalini polis gerçekleştirdi
[Fotograf: İHA]

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki zihinsel engelli Yunus Yüksel’in polislik mesleğine hayranlığı ve polis olma isteği ailesi tarafından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Zihinsel engelli Yunus'un hayalini polis gerçekleştirdi

Bunun üzerine hemen harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri Yunus Yüksel’i evinden alarak misafir etti.

Polislerin içerisinde mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Yunus Yüksel’e polis kıyafeti giydirildi. Ardından emniyetten polis memurları ile birlikte çıkan Yunus Yüksel yol uygulamasına katılıp denetim yaptı.

Zihinsel engelli Yunus'un hayalini polis gerçekleştirdi

Araçları durdurup ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçiren Yüksel’in bir günlüğüne de olsa polislik hayali gerçekleşmiş oldu. 

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