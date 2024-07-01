Parçalı Bulutlu 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.07.2024 14:18

Iğdır’daki Tuz Terapi Merkezi astıma şifa, sıcaktan bunalana doğal klima oluyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor.

Iğdır’daki Tuz Terapi Merkezi astıma şifa, sıcaktan bunalana doğal klima oluyor
[Fotograf: AA]

Tuz Terapi Merkezi, Valilik ve Kaymakamlık tarafından 2 yıl önce Tuz Dağı'nın içinde yapılan düzenlemelerden sonra daha çok dikkat çekmeye başladı.

Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oldu.

Iğdır’daki Tuz Terapi Merkezi astıma şifa, sıcaktan bunalana doğal klima oluyor

Sıcak havalardan bunalanlara da ferahlama imkanı sunan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altına kadar düşüyor.

Tuz mağaralarını ziyaret eden vatandaşlar, merkezin astım hastaları için çok faydalı olduğunu ve mağaralarda kolayca nefes alabildiklerini dile getirdi.

ETİKETLER
Iğdır Tuz Astım
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde trafik kazası:1 çocuk yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:52
Okul kayıtları adrese dayalı yapıldı
16:40
Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci
16:30
Bakan Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı ile görüştü
16:23
Nijerya'da hava kuvvetlerine ait helikopter düştü
15:46
İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu
15:21
Mersin'de orman yangını
Ardahan'da doğa rengarenk çiçeklerle kaplandı
Ardahan'da doğa rengarenk çiçeklerle kaplandı
FOTO FOKUS
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ