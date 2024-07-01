Iğdır’daki Tuz Terapi Merkezi astıma şifa, sıcaktan bunalana doğal klima oluyor

Tuz Terapi Merkezi, Valilik ve Kaymakamlık tarafından 2 yıl önce Tuz Dağı'nın içinde yapılan düzenlemelerden sonra daha çok dikkat çekmeye başladı.

Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oldu.

Sıcak havalardan bunalanlara da ferahlama imkanı sunan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altına kadar düşüyor.

Tuz mağaralarını ziyaret eden vatandaşlar, merkezin astım hastaları için çok faydalı olduğunu ve mağaralarda kolayca nefes alabildiklerini dile getirdi.