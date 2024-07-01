Niğde'de girdiği gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için girdiği gölette gözden kaybolduğu ihbarı yapılan Mehmet Elmas için arama çalışmaları başlatılmış, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmişti. Gün ışığı ile beraber arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin sabah saatlerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Mehmet Elmas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.