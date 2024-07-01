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Güncel
İHA 01.07.2024 12:22

Niğde'de girdiği gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Niğde'de Gümüşler Baraj Göleti'nde gözden kaybolan şahsın cansız bedeni dalgıç ekipler tarafından bulundu.

Niğde'de girdiği gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için girdiği gölette gözden kaybolduğu ihbarı yapılan Mehmet Elmas için arama çalışmaları başlatılmış, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmişti. Gün ışığı ile beraber arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Niğde'de girdiği gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin sabah saatlerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Mehmet Elmas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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