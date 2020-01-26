Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK), Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TDF) düzenlenen Kış Dağcılık Eğitimi kapsamında kente gelen 29 ilden 54 dağcı, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi.

Katılımcılar anıt önünde dağcılar ve Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Programda, çığda yaşamını yitirenler dağcılar için dua da edildi.

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mücahit Atalay, yaptığı konuşmada, 2009'daki çığ felaketinde hayatını kaydeden dağcılara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Zigana'nın bu tür elim kazalarla bir daha karşı karşıya kalmamasını temenni eden Atalay, "Zigana'nın dağcılık ve kayak faaliyetleriyle anılmasını ve bu tür kazaların bir daha ülkemizde yaşanmamasını diliyoruz. Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

TDF Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol ise çığda hayatını kaydeden dağcıların üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Kazanın meydana geldiği yerde kesinlikle bir ihmal söz konusu olmadığını ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Olay meydana geldiği gün arama kurtarma çalışmalarına katılanlardan biri de benim. Kazanın meydana geldiği yerde kesinlikle bir ihmal söz konusu değildi. Hiç ummadık anda bir şekilde karla kaplı olmayan yolda yürüyen dağcılarımız, yamaçtan gelen kar kütlesiyle beraber vadi tipi çığa maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Şunu unutmayalım, dağcılar ve doğaseverler olarak doğayla mücadeleyi kazanma şansımız yok. Bizler doğaya uyum sağladığımız, doğa koşullarını iyi okuduğumuz müddetçe en verimli şeklide faaliyetlerimizi tekrar edebiliriz."

Çıktıkları gezide o gün 10 arkadaşını kaybeden TEDAK Başkanı Ercan Bostan ise Zigana'da meydana gelen çığ kazasını unutamadığını söyledi.

Yaşanan kaybın bir ihmalden kaynaklanmadığını belirten Bostan, "Ne kulübün ne de arkadaşların bir ihmali, bir kusuru asla olmadı. O günü yaşayanlardan biri de benim, kulüp başkanıydım. Gerçekten bir kaza yaşadık. Aradan 11 yıl geçti, biz 11 yıldır Trabzon'da ve burada arkadaşlarımızı anıyoruz. Hiçbir zaman unutmadık. İnşallah camiamız böyle acı şeyler yaşamaz." diye konuştu.

Program, dağcı Necip Saraçoğlu'nun, çığda hayatını kaybedenler anısına yazdığı "Karı Delemeyen 10 Kardelen" şiirini okumasının ardından sona erdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.