Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.11.2023 13:56

Zeytinde rekoltenin düşük olması bekleniyor

Güneydoğunun zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerden biri olan Kilis'te zeytin hasadı devam ediyor. Zeytinde rekoltenin düşük olması öngörülüyor.

Zeytinde rekoltenin düşük olması bekleniyor

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerinden Kilis’te zeytin hasadı devam ediyor. Yaklaşık 300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacı bulunan kentte rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Katkı maddeli ve sahte ürünlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Zeytinin ana vatanı olan Kilis’te hasadın başlamasının ardından tanenin yağa yolculuğu başladı. Rekoltenin düşük olması ve taleplerin de artması, zeytinyağında fiyatların yükselmesi demektir. Hakiki zeytinyağının litre fiyatı 220 TL’den başladığından dolayı piyasaya tağşiş ürünler girmektedir ve insan sağlığı için de bu ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hakiki zeytinyağının özellikleri

Hakiki zeytinyağının nasıl anlaşılabileceği konusunda da bilgi veren Özdemir; renk, koku, tat, donma özelliği olan ve blok şeklinde eriyen ürünlerin hakiki zeytinyağı olduğuna dikkat çekti.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Beyşehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Kadıköy'de taksiler denetlendi
15:04
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde mağara ve sığınaklar bulundu
15:00
ECB'nin enflasyon tahmini yükseldi
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
14:41
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı: Filistin sorununun geçmişine de bakılmalı
14:36
Kars'ta 3 PKK sığınağı imha edildi
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ