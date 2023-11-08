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Güncel
AA 08.11.2023 13:35

Kahramankazan'da Filistin için hayır çarşısı kuruldu

Kahramankazan İlçe Müftülüğü tarafından geliri Filistin'e gönderilecek hayır çarşısı kuruldu.

Kahramankazan'da Filistin için hayır çarşısı kuruldu
[Fotograf: AA]

Hayır çarşısına belediyenin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Yiyecek ve giyecek ürünlerinin satışa sunulduğu çarşı, 2 gün açık kalacak.

İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay, sivil toplum kuruluşları ile geliri Filistin'e gönderilmek üzere böyle bir etkinlik düzenlediklerini açıkladı, "Tarihte eşi benzerine az rastlanan bir insanlık dramı ile karşı karşıyayız. Tarifi mümkün olmayan büyük bir dram yaşanıyor orada. Yaklaşık 1 aydır insanların üzerine bombalar atılıyor. İnsanlar aç, susuz, internetsiz ve çağdaş dünyada ölüme terk edildiler. Ama inanıyoruz ki yardımlar ulaşacak, bu zulümler sona erecektir" dedi.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki hayır çarşısının açılışına Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan ve vatandaşlar katıldı.

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