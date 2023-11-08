İsrail ürünlerine bir boykot desteği de Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünden geldi

Bayburt Belediyesinin boykot kararı almasının ve vatandaşlara İsrail menşeili ürünleri kullanmamaları çağrısında bulunmasının ardından boykot kampanyasına bir destek de Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünden geldi.

Okul kantinleri ve kurum kantinlerinde İsrail menşeili ürünlerin alınıp satılmayacağı kararı alan Bayburt İl Milli Müdürlüğü sosyal medya hesabından 'Boykot Var' başlıklı yazılı açıklamada bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğünün boykot kararı aldığı yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum kantinlerimizde boykot edilen ürünler hiçbir şekilde alınıp satılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."