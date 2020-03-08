Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Askeri Lojmanlarında yer alan ağaçların tamamını koruyacağız. Çünkü buradaki ağaçların hepsi çok yıllanmış ağaçlardır ve bizim millet bahçesi için vazgeçilmez unsurlardır. Böylelikle Zeytinburnu'nda şu anda aktif yeşil alan dediğimiz, bakımını bizim üstlendiğimiz 180 bin metrekarelik yeşil alanımıza 55 bin metrekare daha yeni bir yeşil alan ilave etmiş olacağız." dedi.

Arısoy, yıkımı gerçekleşecek olan lojmanlarda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014'de başlayan sürecin sonuna yaklaştıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, önümüzdeki hafta Salı günü Zeytinburnu Askeri Lojmanlarının yıkılmaya başlayacağını ve sürecin 3 ay içerinde tamamlanacağını bildirdi.

Zeytinburnu Askeri Lojmanları'nda yaklaşık 100 bin metrekarelik bir askeri alan olduğunu ifade eden Arısoy, "Lojmanların olduğu alan, Zeytinburnu'nun tam ortasında ve Zeytinburnu'nun tamamından yürüme mesafesinde olan bir yerdir. Askeri alanın 55 bin metrekaresi yeşil alan, yeni millet parkı olarak düzenlenecek. Arkamda gördüğünüz bu binalar yıkılacak. Yıkımını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yaptırıyor." diye konuştu.

Yeşile zarar verilmeyecek

Arısoy, yıkımlar aşamasında, yeşile hiçbir şekilde zarar verilmeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lojmanlarda yer alan ağaçların tamamını koruyacağız. Çünkü buradaki ağaçların hepsi çok yıllanmış ağaçlardır ve bizim millet bahçesi için vazgeçilmez unsurlardır. Dolayısıyla yıkım, ağaçları koruyarak gerçekleşeceği için belki biraz vakit alacak. Bir taraftan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız buranın millet bahçesi olması için ihalesini gerçekleştirdi. Şu anda sözleşme aşamalarındayız. Yıkım biter bitmez, bir taraftan da millet bahçesinin kendisi yapılmaya başlanacak. Böylelikle Zeytinburnu'nda şu anda aktif yeşil alan dediğimiz, bakımını bizim üstlendiğimiz 180 bin metrekarelik yeşil alanımıza 55 bin metrekare daha yeni bir yeşil alan ilave etmiş olacağız. Bu yaklaşık üçte birlik yeni bir alan demektir. Sadece Zeytinburnu için değil, İstanbul'un bu bölgesi için de büyük bir ferahlama alanı anlamına geliyor."

"Ağaçları kollayarak yapılan yıkım, en geç 3 ay içerisinde tamamlanacak"

Zeytinburnu Millet Bahçesinin etrafında Kaymakamlık binası, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Zeytinburnu Kongre Merkezi, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Askerlik Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İtfaiye binası ile çevrili bir meydanın ortaya çıktığını söyleyen Arısoy, şunları ifade etti:

"Bu özelliklere sahip bir meydan, modern bir şehir planlaması için gerçekten hayal etseniz, ortaya çıkacak bir durumdur. Yani yeniden bir şehir planlasanız ancak böyle bir şey ortaya çıkabilir. Böylelikle Zeytinburnu'muzun tam ortasında, etrafı kamu kurumlarıyla çevrili yeni bir yeşil alan için büyük bir adımı inşallah önümüzdeki hafta Salı günü hep birlikte atacağız.

Yıkım aşaması özellikle buradaki yıllanmış ağaçları koruyarak yapılacak. Ağaçları korumayı önemsiyoruz çünkü çok büyük ve değerli ağaçlar, kökleri sağlam olan ağaçlarımız var. Zaten millet bahçesi projesi de buradaki ağaçların rölövesi alınarak yapıldı. Dolayısıyla yıkım, ağaçları kollayarak süreceği için bizim tahminimiz en geç 3 ay içerisinde yıkımı tamamlamaktır. Askeri Lojmanlarda, 48 blok, 520 lojman vardı, daha önce burada yaşayanlar, Başakşehir'de yeni yapılan lojmanlara taşındılar. Sadece blok-apartman katları değil, aynı zamanda düğün salonu ve misafirhane gibi eklentileri de var. İnşallah, 3 ay içerisinde yıkımı tamamlayacağımızı düşünüyoruz."