Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurt dışından getirilen telefonlar için harç tutarı belli oldu... 2021 yurt dışı telefon kayıt ücreti...
Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek. Peki 2021 yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? İmei kayıt ücreti 2021...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor.
Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı
Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1838,70 lira olarak uygulanan harç tutarı ise yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.
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