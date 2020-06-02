Türk Hava Yolları, yurt dışı uçuşların 18 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği yurt dışı seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.

THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere olacak?

Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren THY, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

Yurt dışı uçuş noktaları belli oldu

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

Yurt içi uçuşlar 1 Haziran’da başladı

Normalleşme sürecinin ilk seferi THY'nin TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ve gazetecilerin aralarında olduğu 156 yolcu yer aldı.

Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

"Vatandaşımız gönül rahatlığı ile uçsun"

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumlarının tüm tedbirleri alacağını ve bunları titizlikle uygulayacağına işaret ederek, "Çıkış noktasından varış noktasına kadar her şeyi hassasiyetle takip edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hava yolunu kullansınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin küresel salgına karşı milli mücadele verdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu süreçte her zaman olduğu gibi ihtiyacı olan ülkelere yardım elini uzattı. Dünyaya örnek olan ülkemiz normalleşme süreciyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gücüne güç katarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hangi illere yurt içi uçuşlar başladı?

Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Muğla “Bodrum-Dalaman” olarak sıralandı.

THY uçuşları artırıyor

Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artıracağını açıkladı.

Bu tarihten itibaren THY, İstanbul'dan 34 Anadolu iline sefer düzenleyecek.

Anadolujet'in Ankara'dan 15, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 14 ile iç hat seferleri icra etmesi planlanıyor.