Kuala Lumpur'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından verilen çevrim içi derslerde Malezya Silahlı Kuvvetler mensupları Türkçe öğreniyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını koşulları nedeniyle çevrim içi verilen derslere, 68 askeri personel katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bugüne dek Türkiye tarafından düzenlenen Türkçe derslerine ise Malezya ve bölge ülkelerinden yaklaşık 25 bin kişi katılma imkanı buldu.

Bu etkinlikler kültürel diplomasinin meyveleri

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malezya gibi dost bir ülkede Türkçenin öğrenilmesinin takdire şayan bir durum olduğunun altını çizerek Türkiye'nin yükselen güç olarak dünya siyasetinde oynadığı önemli konumun bu gibi etkinliklerin düzenlenebilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkçenin Malezya gibi uzak coğrafyalarda tercih ediliyor olmasının, Türkiye'nin yumuşak gücünün belirtisi, kültürel diplomasi gayretlerinin bir sonucu olduğunu kaydeden Kavakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliğinde bir taraftan dünyayı şekillendiren diğer aktörlerin önemli kaynak olarak gördükleri askeri donanım kuvvetini, 'milli ve yerli' ekseninde artırmakta, diğer taraftan da çağımızda ulus devletlerin vazgeçilmez güç kaynağı olarak inşa ettikleri yumuşak gücünü tahkim etmektedir. Böylece küresel skalada nüfuzunu sürdürülebilir kılmaktadır."

