Yunus Emre Enstitüsü, Gagauz Özerk Yeri'nde Türk tiyatro etkinlikleri başlatıyor

Küresel düzeyde Türk kültürünü, sanatını ve dilini tanıtmak ve bu alanlardaki uluslararası alışverişi teşvik etmek misyonuyla YEE, "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagauz Diyarı" projesini hayata geçiriyor.

Nisanda başlayacak etkinlikler, Gagauz Türkleri'ni Türk dünyasının zengin kültürel mirasıyla tanışma fırsatı sunuyor.

Tiyatro Tempo ekibinin sahneleyeceği, Döngü (Dede) Korkut Efsaneleri'ni temel alan 4 yetişkin oyunu, Kşinev, Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş şehirlerinde sergilenecek.

22 köy okulunda çocuk oyunu sergilenecek

"Bencilin Bahçesi" adlı çocuk oyunu ve atölye çalışması da Türkçe eğitim veren 22 köy okulunda sergilenecek.

Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen bu etkinlikler, Türk tiyatrosunun zenginliğini ve çeşitliliğini vurgulayarak, Gagauz topluluğunda kültürel bilinci ve ortak kimlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Projeyle kültürel miras ve ortak değerler paylaşılarak, farklı toplumlar arasında anlayış ve hoşgörü köprüleri kurulmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.