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Güncel
İHA 01.04.2024 14:14

Sinop’ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sinop’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yola devrildi.

Sinop’ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotograf: İHA]

Sinop-Ayancık Yolu İncirpınarı mevkiinde kamyon sürücüsü Tekin Ö., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun sağ tarafında bulunan tabelaya çarpan kamyon, yolun ortasına devrildi.

Sinop’ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kazanın etkisiyle yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından geldi.

Vatandaşlar tarafından kamyonun içinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüyü araçtan çıkaran Kadem Aslanyılmaz, ''Evden bir ses duydum. Kalktım geldim. Kaza yerinde toplandık. Kapıyı açtık, sürücüyü içerden çıkardık. Daha sonra yaralıyı ambulans aldı. Sürücünün durumu iyi görünüyordu. Kendisi de kazayı nasıl yaptığını bilmediğini söyledi'' dedi.

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