Sinop’ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sinop-Ayancık Yolu İncirpınarı mevkiinde kamyon sürücüsü Tekin Ö., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun sağ tarafında bulunan tabelaya çarpan kamyon, yolun ortasına devrildi.

Kazanın etkisiyle yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından geldi.

Vatandaşlar tarafından kamyonun içinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüyü araçtan çıkaran Kadem Aslanyılmaz, ''Evden bir ses duydum. Kalktım geldim. Kaza yerinde toplandık. Kapıyı açtık, sürücüyü içerden çıkardık. Daha sonra yaralıyı ambulans aldı. Sürücünün durumu iyi görünüyordu. Kendisi de kazayı nasıl yaptığını bilmediğini söyledi'' dedi.