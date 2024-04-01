Malatya'da ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet Emin Akbulut idaresindeki ticari araç, Erkenek tüneli girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Yaşanan kazada kamyonette bulunan sürücü Mehmet Emin Akbulut ile yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Arıcı, Salih Arıcı, İsmail Mollaoğlu, İmam Arıcı ve Kadir Arıcı yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.