Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.04.2024 14:07

Malatya'da ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'da ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet Emin Akbulut idaresindeki ticari araç, Erkenek tüneli girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Yaşanan kazada kamyonette bulunan sürücü Mehmet Emin Akbulut ile yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Arıcı, Salih Arıcı, İsmail Mollaoğlu, İmam Arıcı ve Kadir Arıcı yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ETİKETLER
Malatya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gaziantep'te otomobilin motosiklete çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi
14:46
İyi Parti olağanüstü kongreye gidiyor
14:30
İsrail Lübnan'ın güneyine 10 hava saldırısı düzenledi
14:29
WSJ: ABD ve İsrail arasındaki gizli istihbarat mutabakatı endişelere yol açıyor
14:37
Ankara'da yıkım çalışması yapılan binada çökme
14:40
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanacak
Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü
Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü
FOTO FOKUS
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ