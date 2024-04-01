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Güncel
AA 01.04.2024 14:18

Bursa'da refüje çıkan minibüs takla attı: 2 yaralı

Bursa-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde refüje çıkarak takla atan minibüsteki sürücü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Bursa'da refüje çıkan minibüs takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Kırgızistan asıllı Burhan Mikail idaresinde minibüs süpürgelik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Refüje dalan minibüs buradaki ağaçlara çarparak takla atıp ters döndü.

Kazada minibüs sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ercan Akdemir hafif yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan ve durumları hafif olan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan minibüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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