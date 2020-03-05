Aydın, Kuşadası'ndan farklı saatlerde Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu 3 lastik bot, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildi.

Bottakilerin yardım talebi üzerine Türk sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 89'u Suriye ve 41'i Afganistan uyruklu 130 kişiyi kurtardı.