Yunanistan'ın Midilli adasında sığınmacı krizini yerinde takip eden AA muhabirinin, limanda bulunan ve sığınmacıları ana karaya taşıyacak askeri gemiyi görüntülemesine izin verilmedi.

Liman polisi, Türk basınının limana alınmaması yönünde talimat aldığını ileri sürdü.

Ulusal ve uluslararası diğer gazetecilerin liman bölgesine girmesine izin veren liman polisi, AA muhabirine, "Sizin burada haber yapma yetkiniz yok. Liman bölgesini terk edin" ifadelerini kullandı.