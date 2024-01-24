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TRT Haber 24.01.2024 23:15

Yunanistan'da 2 yılda donanmanın yüzde 10'u istifa etti

Geçen hafta Husilere karşı kurulan Refah Muhafızı Operasyonu’na katılmayı reddeden Yunan subay ve astsubaylar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinden ayrıldı. Yunan gazetesi Kathimerini, 2 yılda donanmanın yüzde 10'unun istifa ettiğini iddia etti.

Fatih Yumuşakbaş
Fatih Yumuşakbaş
Yunanistan'da 2 yılda donanmanın yüzde 10'u istifa etti

YDRA fırkateynindeki subay ve astsubayların ayrılması, Yunanistan donanmasındaki personelin yaşadığı ekonomik sorunları gün yüzüne çıkardı.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, deniz kuvvetlerindeki krizi manşetine taşıdı. Haberde, son iki yılda ülkedeki donanma personelinin yüzde 10’unun istifa ettiği belirtildi.

Donanmadaki istifalar üzerine, Army Voice ve Defence Wiev adlı internet sitelerinde de benzer haberler çıktı.

Haberlerde, ismi açıklanmayan bir astsubay ve Yunanistan'ın eski genelkurmay başkanıyla yapılan röportajlara verildi. Donanmadaki toplu istifa krizinin ardındaki en önemli nedenin ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çekildi.

Haberlerde ayrıca,, bir gemideki mürettebatın iki ay boyunca ücretsiz çalışacaklarını öğrendikten sonra görevden ayrılma kararı aldıkları iddia edildi. Donanma subaylarının ticari gemilerdeki tayfalardan bile az maaş aldığı ileri sürüldü. Subayların, istifa edip özel sektöre geçmeye başladığı bilgisine yer verildi.

İstifaların arkasındaki bir başka neden de donanmadaki gemilerin eski olması. Gemilerde sık sık teknik sorunlar yaşanıyor. Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Koramiral Yannis Drimusis, gemilerin düzgün çalışmamasının istifalara zemin hazırladığına dikkati çekmişti.

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