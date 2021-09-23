Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında `Yüksekova Bilim Armonisi` ismiyle bilim şenliği düzenlendi. İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezinin bahçesinde 5 gün sürecek TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri; 53 proje, 160 atölye ve 40 öğretmenle misafirlerini ağırlayacak. Büyük bir sevinç içinde bilim şenliklerini yaptıklarını belirten öğretmen Kenan Canan, “Yüksekova Bilim Armonisi katılımcılarının bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetlerdir. Oldukça zorlu bir yazım sürecinin ardından etkinliğimizin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi bizim için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Bu sevincimizin katlanması ise projemizin Türkiye geneli kabul edilen 53 proje içerisinde 1. olarak ön plana çıkmış olmasıdır. 5 gün süresince bilişim, çevre bilinci oluşturma, tasarım, el becerisi, mühendislik, fen bilimleri, sanatsal etkinlikler gibi birçok konuyu içeren 160 atölye ve 40 öğretmenle birlikte eğlenceli ve bilimsel kazanımlar elde etmenizi istemekteyiz. Projemiz bu şenlik alanında 5 günlük bir süreyi kapsıyor olsa da toplam süresi 6 ay olarak planlanmaktadır” dedi.