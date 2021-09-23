Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
[Fotoğraf: TÜİK]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK'in Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK'in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK'e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.
Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.
Etiketler: Ankara Memur Alımı Kamu Personel
Son Haberler
- 10:59
- 10:47
- 10:46
- 11:01
- 10:49
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz