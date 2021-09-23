Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde araç üst geçidi ve orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun D-100 ayrımı Karabük Kavşağı'nda, Gerede-Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Karabük istikametinden Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 10-59. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 44-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 18-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 12. kilometresinde bulunan Cankurtaran Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Horasan-Eleşkirt yolunun 35-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.