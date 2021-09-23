Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle semtinde umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 380 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 26'sına 19 bin lira idari para cezası kesildi.
Drone ile takip edilen denetimlerde bin 400 kişi sorgulandı, 35 iş yerine işlem yapıldı.
Etiketler: Polis Denetim Trafik Emniyet Genel Müdürlüğü
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