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Güncel
AA 22.03.2024 16:33

Yüksekova Belediyesi filosuna 5 araç daha kattı

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, toplu taşımada kullanılacak 5 otobüsü filosuna kattı.

Yüksekova Belediyesi filosuna 5 araç daha kattı
[Fotograf: AA]

Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova'nın gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu ve nüfusun hızla arttığını söyledi.

Çelik, belediyelerin görevinin mahalli ihtiyaçlara çözüm üretmek olduğunu söyledi.

"Yüksekova'da 2023'te 6 toplu taşıma aracını hizmete sunmuştuk. Bugün de 5 otobüsü filomuza kazandırdık. Yani 11 araçla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Araçlardan biri 100 kişilik, diğerleri de 60 kişilik. Hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun"

Törene, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Fatih Arslan ve kurum amirleri katıldı.

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