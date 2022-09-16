Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı
Çankırı'da yük treni, hemzemin geçide giren hafif ticari araca çarptı. Araçta hasar meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Ballıca mevkiindeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Selami K. idaresindeki hafif ticari araca yük treni çarptı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araçta hasar meydana geldi. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından tren yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası Tren Kazası
Son Haberler
- 17:09
- 17:10
- 17:13
- 17:06
- 17:02
Sıradaki Haber
İlköğretim Haftası Bayburt'ta coşkuyla kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz