Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve öğrencilerle birlikte Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu önünde yaya geçidi sembolü boyandı.

Ayrıca emniyet personeli tarafından öğrencilere yaya geçitlerini nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Yaya önceliğini sağlamak için araç sürücülerine dikkatli olma çağrısında bulunan Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, “Çocuklarımızın öğrencilerimizin okula rahat girip çıkabilmeleri için ‘önce yaya’ görselimizle birlikte boyamalarımızı yaptık. Tabii ki gerekli levhalarla yer çizgileriyle birlikte önceliğin yaya olduğu bir kez daha vurgulandı. Ayrıca çocuklarımız da yaya geçitlerini nasıl kullanacağı konusunda bilgilendirildi. Sinop’ta bulunan tüm okullar civarında bu uygulamamızı devam ettiriyoruz ve yaya önceliğini sağlamak için özellikle araç sürücülerine dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özellikle yer işaretlemelerini dikkate alarak araçları güvenli şekilde sürmelerini bekliyoruz. Burada öğrencilerle birlikte bu etkinliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sinop Valiliği ve Sinop Emniyeti olarak mutluyuz” diye konuştu.

Okul çevrelerinde aralıksız polis kontrolleri okul bölgelerinde genel güvenliğin sağlanması için aralıksız olarak personellerin görevlendirildiğini söyleyen Çetiner, öğrencilerin evlerinden çıkışı ve tekrar evlerine dönüşüne kadar olan güzergâhlarda gerek servis güvenliği, gerekse sokaktaki güvenliği sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

“Velilerimiz çocuklarının eğitim güvenliğinin sağlandığından emin olabilirler”

Sinop’ta okulların bulunduğu bölgelerde gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Çetiner, “Okullarda her ilin farklı uygulaması var. Sinop’ta da okullar aynı bölgede olduğu için sabit uygulamamız var. Okullar bölgesi haricinde diğer görevlilerimizle irtibat halindeler. Ülke genelindeki tüm okullarda bu tedbirler alındı ve Sinop’ta da aynı ölçüde okul sayısı, öğrenci sayısı ve trafik yoğunluğuna göre gerekli tedbirler alınmış durumda. Velilerimiz eğitim öğretim döneminde huzurlu güvenli bir şekilde çocuklarının eğitim güvenliğinin sağlandığından emin olabilirler. Görevimizin başındayız, mutlu huzurlu Sinop için güvenli sokaklar anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.