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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda esrar ve Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik yaptıkları çalışmada şüpheli F.A'nın (51) üst aramasında yaklaşık 3 gram esrar yakalandı.
Şüphelinin Tayfur köyündeki evinde yapılan aramada 647 gram esrar, 14 gram kenevir tohumu, 4 kök Hint keneviri, 7 kök kurutulmuş 2 bin 800 gram Hint keneviri ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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