İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik yaptıkları çalışmada şüpheli F.A'nın (51) üst aramasında yaklaşık 3 gram esrar yakalandı.

Şüphelinin Tayfur köyündeki evinde yapılan aramada 647 gram esrar, 14 gram kenevir tohumu, 4 kök Hint keneviri, 7 kök kurutulmuş 2 bin 800 gram Hint keneviri ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.