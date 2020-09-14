Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında dün çıkan yangın yaklaşık 24 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Helikopterin yanı sıra çok sayıda araç ve personelle müdahale edilen yangın ilerleyen saatlerde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, fabrikanın depo kısmındaki alevler gece boyu sürdü.

Depodaki yangın da geç saatlerde kontrol altına alınırken, fabrikadaki yangın yaklaşık 24 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluşan ve büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelen fabrikada, soğutma işlemleri devam ediyor.