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İzmir'de oğlu tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf:AA]
Polis, kendilerine bıçak çeken şüpheliyi biber gazı sıkarak gözaltına aldı
İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde oğlu tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki evlerinde A.T, tartıştığı annesi M.T'yi darbetti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
A.T, eve gelen polis ekiplerine bıçak çekti. Biber gazı sıkan polis, zanlıyı gözaltına aldı.
Eve giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne M.T, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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