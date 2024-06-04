Yozgat’ta turnaların görsel şöleni havadan görüntülendi

Kadışehri ilçesinde yaban hayatı ve kuş türlerinin yaşamı havadan görüntülendi. Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta yaban hayatı envanter çalışmaları çerçevesinde su kuşu ve diğer kuş türlerinin belirlenmesi için gözlemler yapıldı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Üçağaç mevkiinde sulak alanlarda çok sayıda kuş türü belirlendi. Bölgede turna, flamingo, angut kuşu, yeşilbaş ördek, kırlangıç, kartal ve kızıl şahin gibi türler tespit edildi. Turnaların göç anı havadan görüntülendi.

Kendisine hayran bırakan bu doğal güzellikler, Akdağmadeni Belediyesi’nde görevli fotoğraf sanatçısı Mehmet Doğan’ın objektifine yansıdı.