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Güncel
İHA 04.06.2024 12:58

Yozgat’ta turnaların görsel şöleni havadan görüntülendi

Yozgat’tın Kadışehri ilçesinde bulunan Üçağaç Mahalli Sulak Alanı, göç eden turnaların görsel şölenine sahne oldu.

Yozgat’ta turnaların görsel şöleni havadan görüntülendi

Kadışehri ilçesinde yaban hayatı ve kuş türlerinin yaşamı havadan görüntülendi. Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta yaban hayatı envanter çalışmaları çerçevesinde su kuşu ve diğer kuş türlerinin belirlenmesi için gözlemler yapıldı.

Yozgat’ta turnaların görsel şöleni havadan görüntülendi

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Üçağaç mevkiinde sulak alanlarda çok sayıda kuş türü belirlendi. Bölgede turna, flamingo, angut kuşu, yeşilbaş ördek, kırlangıç, kartal ve kızıl şahin gibi türler tespit edildi. Turnaların göç anı havadan görüntülendi.

Kendisine hayran bırakan bu doğal güzellikler, Akdağmadeni Belediyesi’nde görevli fotoğraf sanatçısı Mehmet Doğan’ın objektifine yansıdı.

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