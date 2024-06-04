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Güncel
AA 04.06.2024 12:30

Edirne'de bu yıl 8 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaz aylarının gelmesiyle göçmen trafiğinde ve yakalamalarda artış olduğunu belirtti.

Edirne'de bu yıl 8 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valisi Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yasa dışı göç ve terörle mücadelede alınan önlemleri anlattı.

Göçmen kaçakçılığı noktasında Edirne emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Vali Sezer, bu nedenle yakalama oranlarında iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

"Sadece mayıs ayında 3 bin 21 kişi yakalandı"

Yasa dışı geçişlerle mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını anlatan Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizde 106 uygulama noktamız var, 16 noktamız sabit. Diğerleri de duruma göre değiştirdiğimiz noktalar. Yakalamalarımızın yüzde 75'ini sınır hattına gelmeden alınan tedbirlerle gerçekleştiriyoruz. Jandarmalarımız ve hudut birliklerimiz 24 saat arazideler, fedekarca görev yapıyorlar. Bu sene 8 bin 467 düzensiz göçmeni yakaladık. Sadece mayıs ayında 3 bin 21 kişi yakalandı. Geçen sene mayıs ayına göre yüzde 7 artış var."

Vali Sezer, insan kaçakçılarına yönelik de olağanüstü bir mücadele verdiklerini anlattı.

Bu yılın 5 ayında 274 insan kaçakçısının yakalandığını aktaran Edirne Valisi Sezer, suçta kullanılan 238 araca da el konulduğunu söyledi.

Vali Sezer, yine aynı dönemde sınır hattında yurt dışına kaçmaya çalışan 210 terör örgütü mensubunun da yakalanarak adalete teslim edildiğini sözlerine ekledi.

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