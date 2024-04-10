Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, katılımcıların Ramazan Bayramını ve Polis Haftasını kutladı.

Polisin zor bir görevi ifa ettiğini ve şerefli üniformayı giydiğini belirten Özkan, "Ekmeğinizin peşinde, milletimizin huzuru, devletimizin güven ve güvenliği için can feda, can hıraş mücadele veriyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz çetin ama milletimizin duaları, devletimizin gücü hepinize bu yolda dirayet veriyor." dedi.

İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer de Ramazan Bayramı ve Polis Haftasını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Polisin halkın huzur ve güvenliği için her zaman görevinin başında olduğunu ifade eden Tecimer, "Devletimiz, milletimiz ve teşkilatımız, aziz mübarek şehitlerimize, kahraman gazilerimize minnettardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından pasta kesildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile teşkilat mensupları ve aileleri katıldı.