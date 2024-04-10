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Güncel
AA 10.04.2024 23:28

Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı kurumlar ziyaret edildi

Ordu'da kent protokolü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı kurumlara ziyaret gerçekleştirildi.

Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı kurumlar ziyaret edildi

Vali Muammer Erol ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ordu Devlet Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Muammer Erol, burada İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy tarafından karşılandı.

Emniyet mensuplarıyla bayramlaşan Vali Muammer Erol, teşkilat mensuplarıyla bir süre sohbette bulundu.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Erol, burada da İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Numan Öksüz ve komutanlar tarafından karşılandı.

Vali Erol, bayramını kutladığı askerlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında Ordu Devlet Hastanesini de ziyaret eden Vali Erol, Başhekim Uzm. Dr. Eser Uyanık ile çalışanların ve hastaların bayramını kutladı.

Acil servis bölümündeki hastalara "geçmiş olsun" dileğini ileten Vali Erol, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Vali Erol son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ederek görev yapan personelin bayramını kutladı.

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