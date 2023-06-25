Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.06.2023 17:53

Yozgat’ta trafikte bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli kavşak noktalarından biri olan Yozgat’ta yoğunluk oluşturmaya başladı.

Yozgat’ta trafikte bayram yoğunluğu başladı

Doğu illerini batı illerine bağlayan önemli kilit kavşaklarından biri olan ve Yozgat’ta şehir merkezinden geçen E-88 karayolunda bayram tatili yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.Zaman zaman durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram tatili için İzmir’den Sivas’a gittiklerini söyleyen sürücülerden Recep Ülker, yolların oldukça kalabalık olduğunu ve dikkatli bir şekilde ilerlediklerini ifade etti.

Gültekin Özen isimli sürücü ise, “Yollar kalabalık ama dikkatli bir şekilde geliyoruz. Ankara’dan Yozgat’ın Sorgun ilçesine gidiyoruz. Bir hayli yoğun trafik var. Biz de dikkatli bir şekilde geldik. Herkesin dikkat etmesini istiyoruz.” dedi.

ETİKETLER
Yozgat Trafik
Sıradaki Haber
Siirt'te römork devrildi, buğday tarlaya savruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu sürüyor
18:48
İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi
18:44
Eski ABD Başkanı Trump: Rusya'da büyük bir karmaşa var
18:43
Çelik'ten AKPM'ye tepki: Darbecilerle mücadeleyi hedef gösteren raporun onaylanmasını kınıyoruz
18:47
Pendik'te boya atölyesinde yangın
18:40
Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ